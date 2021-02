Una lite in casa | 29enne uccide il padre 56enne a martellate Inutili i soccorsi

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Un altro omicidio scuote la zona del Polesine (Rovigo). Si tratta del terzo dall’inizio dell’anno. Venti giorni un parricidio tremendo: un 17enne ha colpito con un machete alla clavicola il, Edis Cavazza di 44 anni. Gli ha provocato una emorragia che per lui è stata mortale. Per questo omicidio sono in stato di fermo il figlio della vittima e la sua fidanzata, Annalisa Guarnieri, 26 anni. I due avrebbero premeditato l’omicidio dell’uomo. Da quanto fin qui emerso nelle indagini il minore sarebbe l’autore materiale, mentre la Guarnieri avrebbe giocato un ruolo fondamentale nella premeditazione del delitto. Il movente è però ancora da chiarire, anche se i rapporti tra la coppia e ilerano tesi già da qualche tempo secondo quando dichiarato dalla madre del 17enne. (Continua dopo la foto) Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla ...

rtl1025 : ?? Un ragazzo di 20 anni ha ucciso a martellate il padre, Giovanni Finotello, 57 anni. Il fatto è accaduto a Porto…

L'omicidio è avvenuto nel corso di una lite in famiglia. La vittima è stata colpita più volte alla testa e al busto con un martello. L'uomo, inizialmente ricoverato, è morto in ospedale. L'indagine è condotta dai carabinieri. Un ragazzo di 20 anni ha ucciso a martellate il padre, Giovanni Finotello, 57 anni. Il fatto e' accaduto a Porto Viro, nel rodigino.