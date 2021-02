Un positivo ogni 3 tamponi, a Chieti giro di vite e proroga Dad (Di lunedì 22 febbraio 2021) PESCARA – Giro di vite a Chieti per evitare la crescita dei contagi. Il sindaco Diego Ferrara stamane ha fatto il punto sull’impennata dei positivi registrata nell’ultimo fine settimana e ha predisposto provvedimenti che l’amministrazione si appresta a prendere per arrestare il trend che vede la città abruzzese fra i centri dove si è registrata la maggiore crescita. “I dati dell’ultimo weekend vedono una preoccupante ascesa dei contagi, soprattutto nella nostra area urbana – dichiara Ferrara -. Ieri il Pala Tricalle, dove si effettuano i tamponi molecolari, su 280 tamponi ha registrato 89 positivi: un numero ben al di sopra di tutte le aspettative peggiori, basti pensare che la settimana scorsa i 71 contagiati ci sembravano una cifra enorme. Ora la situazione è più seria, come conferma anche l’annunciata stretta del governo Draghi sul mobilità e visite e e la comunità deve prenderne coscienza. Ho potuto constatare con rammarico che gli appelli istituzionali da parte mia, della Prefettura, della Asl, delle Forze dell’ordine sono caduti nel vuoto – sottolinea -. Le nostre strade cittadine sabato e domenica sono state affollate nonostante la zona rossa, con persone che non curanti dei controlli che stiamo conducendo e, soprattutto, del pericolo che corrono e che fanno correre ai propri cari, fanno finta che non stia accadendo nulla. Chieti oggi è l’unica città che ha un trend di contagi superiore a tutti i centri che ci circondano“. Leggi su dire (Di lunedì 22 febbraio 2021) PESCARA – Giro di vite a Chieti per evitare la crescita dei contagi. Il sindaco Diego Ferrara stamane ha fatto il punto sull’impennata dei positivi registrata nell’ultimo fine settimana e ha predisposto provvedimenti che l’amministrazione si appresta a prendere per arrestare il trend che vede la città abruzzese fra i centri dove si è registrata la maggiore crescita. “I dati dell’ultimo weekend vedono una preoccupante ascesa dei contagi, soprattutto nella nostra area urbana – dichiara Ferrara -. Ieri il Pala Tricalle, dove si effettuano i tamponi molecolari, su 280 tamponi ha registrato 89 positivi: un numero ben al di sopra di tutte le aspettative peggiori, basti pensare che la settimana scorsa i 71 contagiati ci sembravano una cifra enorme. Ora la situazione è più seria, come conferma anche l’annunciata stretta del governo Draghi sul mobilità e visite e e la comunità deve prenderne coscienza. Ho potuto constatare con rammarico che gli appelli istituzionali da parte mia, della Prefettura, della Asl, delle Forze dell’ordine sono caduti nel vuoto – sottolinea -. Le nostre strade cittadine sabato e domenica sono state affollate nonostante la zona rossa, con persone che non curanti dei controlli che stiamo conducendo e, soprattutto, del pericolo che corrono e che fanno correre ai propri cari, fanno finta che non stia accadendo nulla. Chieti oggi è l’unica città che ha un trend di contagi superiore a tutti i centri che ci circondano“.

