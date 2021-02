Stroppa: “Non era la gara di stasera a dover dare un senso al nostro futuro” (Di martedì 23 febbraio 2021) Il tecnico del Crotone, Giovanni Stroppa, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta netta contro la Juventus: “Mancano sempre meno partite, la prossima è determinante. Non era la gara di stasera che doveva dare un senso al nostro futuro. Sono contento della prestazione”. Che percentuali di salvezza dà alla sua squadra?“Percentuali non ne faccio. Non credo sia giusto farne. Io ci credo e ci crede anche la squadra che durante la settimana lavora bene. Per quello che è stato il nostro percorso non è semplice ricaricare le batterie e motivare. Quando potevamo fare risultato non siamo stati bravi a farlo però la squadra ci ha sempre creduto”. Foto: Crotone TV L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 23 febbraio 2021) Il tecnico del Crotone, Giovanni, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta netta contro la Juventus: “Mancano sempre meno partite, la prossima è determinante. Non era ladiche dovevaunal. Sono contento della prestazione”. Che percentuali di salvezza dà alla sua squadra?“Percentuali non ne faccio. Non credo sia giusto farne. Io ci credo e ci crede anche la squadra che durante la settimana lavora bene. Per quello che è stato ilpercorso non è semplice ricaricare le batterie e motivare. Quando potevamo fare risultato non siamo stati bravi a farlo però la squadra ci ha sempre creduto”. Foto: Crotone TV L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

skaski4 : @AlfredoPedulla Allora perché continuare a giocare se si parte già con questo spirito....qualcuno avvisi Stroppa ch… - MondoBN : POSTPARTITA, Stroppa: “Contento della prestazione. Non era s - Antorco66 : Quanto è rosso Stroppa. Non sarà troppo rosso ? Il troppo stroppa ? - EltonRichStarr : RT @emmeemme__: Io non è che ci credevo, ma quando vedo una squadra come il crotone, pur consapevole che avrebbe perso, vado su tutte le fu… - enrico_gasta : RT @emmeemme__: Io non è che ci credevo, ma quando vedo una squadra come il crotone, pur consapevole che avrebbe perso, vado su tutte le fu… -