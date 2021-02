"Straccivendolo, vergognati e piantala": Vittorio Feltri picchia durissimo contro Massimo Giletti (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un vero e proprio conto aperto, quello di Vittorio Feltri con Massimo Giletti, il conduttore di Non è l'arena. Il direttore ha messo spesso e volentieri nel mirino il talk show della domenica sera in onda su La7. E anche nel corso della puntata trasmessa il 21 febbraio, dedicata in gran parte al mercato nero dei vaccini, il fondatore di Libero non ha perso l'occasione per aprire il fuoco contro il conduttore de La7. Per inciso, Giletti si è reso protagonista di un infuocato scontro con il virologo Matteo Bassetti, accusato di fare politica. Ne è seguito un violento scontro verbale, con l'esperto che ha minacciato di abbandonare lo studio, salvo poi non farlo. E riferendosi proprio a quanto accaduto con Bassetti, ecco che Vittorio ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un vero e proprio conto aperto, quello dicon, il conduttore di Non è l'arena. Il direttore ha messo spesso e volentieri nel mirino il talk show della domenica sera in onda su La7. E anche nel corso della puntata trasmessa il 21 febbraio, dedicata in gran parte al mercato nero dei vaccini, il fondatore di Libero non ha perso l'occasione per aprire il fuocoil conduttore de La7. Per inciso,si è reso protagonista di un infuocato scon il virologo Matteo Bassetti, accusato di fare politica. Ne è seguito un violento sverbale, con l'esperto che ha minacciato di abbandonare lo studio, salvo poi non farlo. E riferendosi proprio a quanto accaduto con Bassetti, ecco che...

