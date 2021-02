Softball | chi era Enrico Obletter? L’Italia si stringe attorno al suo manager più vincente

(Di lunedì 22 febbraio 2021) La Nazionale italiana siha perso la sua guida, con il ctche è rimasto vittima del covid, lasciando un vuoto enorme nello sport del batti e corri., 62enne, nacque a Sydney, in Australia, facendo ritorno in Italia nella sua terra d’origine, l’Abruzzo, portando alla promozione in A2 il suo Chieti, per poi divenire ilpiùd’Italia, sulle panchine di Macerata, Caserta e Bussolengo, per un totale di 9 Scudetti, 3 Coppe Italia e 5 Coppe dei Campioni. La prima esperienza con la maglia azzurra arrivò dunque nel 2000, alle Olimpiadi di Sydney, nello staff di Tonino Micheli, raggiungendo il quinto posto. Dal 2017 l’esperienza da capo allenatore, centrando l’obiettivo più importante, quello di riportare la Nazionale ai Giochi Olimpici di Tokyo, ...

Ma soprattutto un grande amico mio e delitaliano e mondiale. Caro Enrico, rileggo ancora ...era Enrico Obletter Nato a Sydney (Australia) nel 1959, Enrico Obletter arriva in Italia da ...invece non riuscirà a superare il primo scoglio del Qualification Round (12 squadre in totale) ... Per quanto riguarda il, l'esordio delle ragazze del BaseballClub Rovigo in Serie ...La Nazionale italiana si softball ha perso la sua guida, con il ct Enrico Obletter che è rimasto vittima del covid, lasciando un vuoto enorme nello sport del batti e corri. Obletter, 62enne, nacque a ...È morto Enrico Obletter, il ct della nazionale italiana di softball. Si è spento a 62 anni, in pochi giorni, stroncato dal Covid. Sul sito della Federazione Obletter è ...