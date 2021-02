Reddito | 700mila percettori in Campania Ciarambino | “S’impieghino in progetti di pubblica utilità”

Leggi su dire

(Di lunedì 22 febbraio 2021) NAPOLI – “In Campania abbiamo circa 700mila percettori di reddito di cittadinanza, 600mila dei quali potrebbero essere utilizzati dai Comuni per lavori di pubblica utilità, dalla manutenzione del verde urbano e delle scuole ai progetti sul distanziamento sociale in epoca Covid. Eppure meno del 10% dei nostri Comuni ha attivato questi progetti, utilizzando questa forza lavoro straordinaria a costo zero”. Lo ha spiegato Valeria Ciarambino, vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, promotrice di un incontro, che si è svolto stamattina nell’aula Siani, per favorire la costituzione e lo sviluppo dei Progetti utili alla Collettività (Puc) come risorsa per i Comuni e occasione di lavoro per i percettori di reddito di cittadinanza in attesa di collocazione. “Non vogliamo puntare il dito contro i sindaci che non hanno ancora attivato i Puc, ma l’obiettivo – ha sottolineato l’esponente M5s – è quello di creare una rete di valore, metterci al fianco dei sindaci per offrire loro gli strumenti utili affinché il prima possibile i percettori di reddito di cittadinanza, da fardello per la collettività, come vengono per la maggior parte percepiti, diventino una risorsa per la comunità stando al servizio della collettività”.