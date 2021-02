Pd, proteste per le ministre mancate? ‘Il potere gli uomini non lo regalano, si deve conquistare’ (Di lunedì 22 febbraio 2021) Trattandosi di tema incandescente, va affrontato con circospezione, ma anche con franchezza. Alludo alla sollevazione delle donne del Partito Democratico per la loro esclusione dalla delegazione al governo. Tre ministri, tre uomini, i tre capi della principali correnti interne. Né si può dare credito alla giustificazione di comodo accampata dai vertici del partito: sarebbe bello – lo preciso, sotto il solo profilo della conformità a ciò che detta l’art. 92 della Costituzione – poter credere che il premier abbia scelto in totale autonomia i ministri. Ma naturalmente le cose non stanno così. La componente politica dell’esecutivo è il prodotto di una perfetta lottizzazione tra e nei partiti. Un’alchimia da farmacista. Del resto, può essere un caso che, come accennato, a formare la delegazione del Pd siano tutti e solo i tre principali capi corrente? La cruda verità, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Trattandosi di tema incandescente, va affrontato con circospezione, ma anche con franchezza. Alludo alla sollevazione delle donne del Partito Democratico per la loro esclusione dalla delegazione al governo. Tre ministri, tre, i tre capi della principali correnti interne. Né si può dare credito alla giustificazione di comodo accampata dai vertici del partito: sarebbe bello – lo preciso, sotto il solo profilo della conformità a ciò che detta l’art. 92 della Costituzione – poter credere che il premier abbia scelto in totale autonomia i ministri. Ma naturalmente le cose non stanno così. La componente politica dell’esecutivo è il prodotto di una perfetta lottizzazione tra e nei partiti. Un’alchimia da farmacista. Del resto, può essere un caso che, come accennato, a formare la delegazione del Pd siano tutti e solo i tre principali capi corrente? La cruda verità, ...

