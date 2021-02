Nuvole sparse cedono il passo al sole: arriva il bel tempo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Prima di uscire di casa un’occhiata al bollettino meteo redatto dal Centro Meteo Lombardo e a cura di Maurizio Signani. ANALISI SINOTTICA Nel corso della giornata odierna un vasto campo di alta pressione inizierà a consolidarsi fra l’Europa orientale ed il Mediterraneo, apportando un tipo di tempo maggiormente stabile seppur con ancora il disturbo di nuvolosità bassa nelle aree pianeggianti specie al mattino. Tuttavia a partire dalla giornata di domani la variabilità che ha contraddistinto le ultime giornate nelle aree di pianura, lascerà presto spazio ad una maggior stabilità con cieli ampiamente sereni accompagnati da valori termici tipicamente primaverili durante le ore centrali della giornata. Lunedì 22 febbraio 2021 tempo Previsto: Giornata prevalentemente stabile con la persistenza di nuvolosità bassa nelle aree di pianura specialmente al ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 22 febbraio 2021) Prima di uscire di casa un’occhiata al bollettino meteo redatto dal Centro Meteo Lombardo e a cura di Maurizio Signani. ANALISI SINOTTICA Nel corso della giornata odierna un vasto campo di alta pressione inizierà a consolidarsi fra l’Europa orientale ed il Mediterraneo, apportando un tipo dimaggiormente stabile seppur con ancora il disturbo di nuvolosità bassa nelle aree pianeggianti specie al mattino. Tuttavia a partire dalla giornata di domani la variabilità che ha contraddistinto le ultime giornate nelle aree di pianura, lascerà presto spazio ad una maggior stabilità con cieli ampiamente sereni accompagnati da valori termici tipicamente primaverili durante le ore centrali della giornata. Lunedì 22 febbraio 2021Previsto: Giornata prevalentemente stabile con la persistenza di nuvolosità bassa nelle aree di pianura specialmente al ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuvole sparse Meteo, le previsioni di oggi domenica 21 febbraio, il Da ieri invece l'Italia sembra entrata in una nuova stagione metereologica che ha portato bel tempo in tutte le regioni, poche nuvole sparse in questa domenica di febbraio, in compenso soleggiamento ...

PREVISIONI METEO domani 21 Febbraio 2021: anticiclone dominante in ITALIA con tempo asciutto ma anche nubi basse Previsioni meteo per domani, 21 Febbraio: Nord Al Nord: Al mattino molte nuvole anche basse su ... Al pomeriggio nubi sparse e schiarite su tutte le regioni, senza fenomeni associati. In serata i cieli ...

Meteo Liguria: nuvole e piovaschi sparsi, ma temperature in aumento IVG.it Meteo: prosegue la variabilità sul Lecchese, weekend all'insegna delle nuvole Nubi alternate a schiarite tra venerdì e domenica, con possibilità di residue precipitazioni nella giornata di venerdì. Temperature in costante aumento nel fine settimana ...

Le previsioni meteo di sabato 20 febbraio Le previsioni meteo di sabato 20 febbraio - Nuvole sparse al Nord, al Centro addensamenti compatti su Umbria e Toscana ma migliora dal pomeriggio. Cielo in prevalenza sereno al Sud.

