Napoli, Gattuso non rischia ma De Laurentiis ordina il silenzio stampa (Di lunedì 22 febbraio 2021) In principio c'erano solo i risultati senza il gioco, poi le cose si sono invertite e infine oggi, in casa Napoli , latitano entrambi: per ora la panchina di Gennaro Gattuso non sembra a rischio, ma ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) In principio c'erano solo i risultati senza il gioco, poi le cose si sono invertite e infine oggi, in casa, latitano entrambi: per ora la panchina di Gennaronon sembra a rischio, ma ...

claudioruss : L'11 dicembre 2019, al suo arrivo a #Napoli, #Gattuso disse 'Il settimo posto crea un po' di imbarazzo'. Oggi l'imb… - ZZiliani : #AtalantaNapoli 0-0 a fine primo tempo con #Gasperini espulso. Se cacciano anche #Gattuso, per il #Napoli potrebbe mettersi bene. - capuanogio : #ADL infuriato, ha telefonato a fine partita al figlio Eduardo allo stadio per imporre il silenzio stampa a tutto i… - g_dimarzo : RT @twilight_townn: Il Napoli fuori dalle Coppe, settimo (ma non era imbarazzante il settimo posto?), mezza squadra fuori (quel 'gioca' url… - Juliano_1926 : Ma davvero la società ha bisogno di aspettare ancora prima di esonerare Gattuso? #Napoli -