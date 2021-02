Napoli, furia De Laurentiis: ipotesi ritiro punitivo. Poi il ripensamento (Di lunedì 22 febbraio 2021) La sconfitta per 4-2 del Napoli contro l’Atalanta non è andata giù ad Aurelio De Laurentiis: il presidente ha pensato anche al ritiro punitivo Aurelio De Laurentiis non avrebbe mandato giù facilmente la sconfitta contro l’Atalanta di ieri per 4-2 al Gewiss Stadium. Il presidente del Napoli, che si trova a Roma per l’elezione del presidente FIGC, ha pensato anche al ritiro punitivo dopo la gara. Secondo quanto riportato da Repubblica poi il presidente De Laurentiis è tornato sui propri passi anche tenendo conto delle tante assenze non rinunciando però al silenzio stampa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) La sconfitta per 4-2 delcontro l’Atalanta non è andata giù ad Aurelio De: il presidente ha pensato anche alAurelio Denon avrebbe mandato giù facilmente la sconfitta contro l’Atalanta di ieri per 4-2 al Gewiss Stadium. Il presidente del, che si trova a Roma per l’elezione del presidente FIGC, ha pensato anche aldopo la gara. Secondo quanto riportato da Repubblica poi il presidente Deè tornato sui propri passi anche tenendo conto delle tante assenze non rinunciando però al silenzio stampa. Leggi su Calcionews24.com

