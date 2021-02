Napoli, Fico benedice l’alleanza: “Sì a patto PD – M5S”. Ma la scelta del candidato sindaco resta lontana (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLe elezioni comunali di Napoli come palestra di un’alleanza organica Pd – M5S. Se ne parla ormai da tempo, di certo ben prima della crisi di governo che – tra le tante cose – ha di sicuro accelerato l’avvicinamento tra i due soggetti politici. E un ulteriore tassello nella direzione della costruzione della coalizione giallo – rossa anche per la corsa a Palazzo San Giacomo è arrivata dalle dichiarazioni di Roberto Fico. Il Presidente della Camera, più volte indicato egli stesso come possibile candidato sindaco, ha rilanciato con forza l’idea di un patto Pd – M5S: “Ci sono già state delle buone esperienze. Anche sul nazionale c’è stata un’ottima condivisione di tematiche e di alleanza, quindi deve continuare”. Sulla possibile individuazione della guida della coalizione ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLe elezioni comunali dicome palestra di un’alleanza organica Pd – M5S. Se ne parla ormai da tempo, di certo ben prima della crisi di governo che – tra le tante cose – ha di sicuro accelerato l’avvicinamento tra i due soggetti politici. E un ulteriore tassello nella direzione della costruzione della coalizione giallo – rossa anche per la corsa a Palazzo San Giacomo è arrivata dalle dichiarazioni di Roberto. Il Presidente della Camera, più volte indicato egli stesso come possibile, ha rilanciato con forza l’idea di unPd – M5S: “Ci sono già state delle buone esperienze. Anche sul nazionale c’è stata un’ottima condivisione di tematiche e di alleanza, quindi deve continuare”. Sulla possibile individuazione della guida della coalizione ...

