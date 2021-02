Myanmar, proteste di massa in tutto il Paese (Di lunedì 22 febbraio 2021) Manifestazioni di massa in tutto il Myanmar, dove nonostante i divieti imposti dalla giunta militare si continua a scendere in piazza contro il golpe del primo febbraio. Gli attivisti hanno ribattezzato la giornata di oggi la “rivoluzione dei cinque due”, con riferimento alla data del 22.2.2021, e l’hanno paragonata alla data all’8 agosto 1988 (i ”quattro otto”) quando i militari hanno risposto con una dura repressione, uccidendo e ferendo centinaia di manifestanti. Manifestazioni oceaniche si sono viste oggi nella principale città del Paese Yangon, nella capitale Naypyidaw e a Mandalay, come riporta ‘Frontier Myanmar’. Circa un migliaio di persone si sono riunite davanti all’ambasciata degli Stati Uniti. Manifestazioni anche a Myitkyina nel nord, a Bhamo vicino al confine con la Cina e nella centrale ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Manifestazioni diinil, dove nonostante i divieti imposti dalla giunta militare si continua a scendere in piazza contro il golpe del primo febbraio. Gli attivisti hanno ribattezzato la giornata di oggi la “rivoluzione dei cinque due”, con riferimento alla data del 22.2.2021, e l’hanno paragonata alla data all’8 agosto 1988 (i ”quattro otto”) quando i militari hanno risposto con una dura repressione, uccidendo e ferendo centinaia di manifestanti. Manifestazioni oceaniche si sono viste oggi nella principale città delYangon, nella capitale Naypyidaw e a Mandalay, come riporta ‘Frontier’. Circa un migliaio di persone si sono riunite davanti all’ambasciata degli Stati Uniti. Manifestazioni anche a Myitkyina nel nord, a Bhamo vicino al confine con la Cina e nella centrale ...

