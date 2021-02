Maltrattamenti e insulti in un asilo del foggiano | interdizione per una maestra

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Emessa oggi l’per una47enne che maltrattava i suoi alunni in una Mattinata. Non potrá esercitare la professione per 12 mesi. Le indagini a Mattinata sono iniziate grazie alle preoccupazioni di alcuni genitori. Bambini dai due ai cinque anni già dalla fine del 2018 hanno subitoinconcepibili, dalle violenze fisiche a quelle psicologiche. I genitori di una bambina si sono rivolti alla dirigente della scuola materna “Giorgi” dopo aver scoperto un livido sul corpo della figlia. Da lì, grazie alle intercettazioni ambientali e le indagini dei carabinieri, si sono registrate delle situazioni a dir poco agghiaccianti. Le intercettazioni “Fannullone e maiale”, “pazzo”, “bestia”, sono solo alcuni deglirivolti ai piccoli alunni. Ancor più ...

Non soloe . Quando gli agenti della Gdf intervengono ... Accuse die lesioni personali La Procura di ora indaga per, lesioni ......hanno piazzato nella scuola telecamere nascoste per riprendere le normali attività dell'insegnate nel mirino scoprendo numerosi disu minori. Da quei video infatti emergono...