Le parole di Egidio Battaglia in una lettera (Di lunedì 22 febbraio 2021) Egidio Battaglia ha ucciso suo figlio e si è suicidato, lasciando una lettera in cui ha scritto che non sopportava più i disturbi del piccolo. Uccide il figlio e si suicida: “Non mi guarda chiamandomi ‘papà'” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 22 febbraio 2021)ha ucciso suo figlio e si è suicidato, lasciando unain cui ha scritto che non sopportava più i disturbi del piccolo. Uccide il figlio e si suicida: “Non mi guarda chiamandomi ‘papà'” su Notizie.it.

egidio_gialdini : La conferenza stampa dell'allenatore della JUVENTUS, Andrea PIRLO, in vista della 23a and. 'A' '20-21: che vedrà i… - CinqueColonne : Fondazione Mondo Digitale, ActionAid, Parole O_Stili e Comunità di Sant’Egidio animano il primo ecosistema educativ… - Salmour2 : @repubblica l'arcivescovo di Torino Nosiglia segnala dramma di chi dorme per strada. Dovrebbe dirlo a Bergoglio,Car… -