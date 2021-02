Italia, la terra torna a tremare: diverse chiamate ai vigili del fuoco (Di lunedì 22 febbraio 2021) Una scossa di terremoto è stata avvertita nitidamente dalla popolazione. Il terremoto secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia avrebbe avuto una magnitudo tra 3.3 e 3.8 dunque piuttosto forte. L'epicentro sarebbe stato proprio in provincia di Trento. La terra ha tremato e la scossa è stata avvertita chiaramente fino in Valpolicella, dunque in provincia di Verona ma anche nella zona dell'Alto Garda fino al Bleggio da una parte e nella zona di Rovereto dall'altra. Meno di un'ora fa un'altra piccola scossa era stata registrata ad Albiano con una magnitudo, però, molto bassa, dell'1.2. Da qualche settimana l'attività sismica della zona è piuttosto alta. Pochi giorni fa alcune scosse si sono avvertite nel bellunese e a fine anno, terremoti hanno creato danni e morti in Croazia ma sono stati avvertiti in tutto il Nord Est oltre ad essersi ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 22 febbraio 2021) Una scossa di terremoto è stata avvertita nitidamente dalla popolazione. Il terremoto secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia avrebbe avuto una magnitudo tra 3.3 e 3.8 dunque piuttosto forte. L'epicentro sarebbe stato proprio in provincia di Trento. Laha tremato e la scossa è stata avvertita chiaramente fino in Valpolicella, dunque in provincia di Verona ma anche nella zona dell'Alto Garda fino al Bleggio da una parte e nella zona di Rovereto dall'altra. Meno di un'ora fa un'altra piccola scossa era stata registrata ad Albiano con una magnitudo, però, molto bassa, dell'1.2. Da qualche settimana l'attività sismica della zona è piuttosto alta. Pochi giorni fa alcune scosse si sono avvertite nel bellunese e a fine anno, terremoti hanno creato danni e morti in Croazia ma sono stati avvertiti in tutto il Nord Est oltre ad essersi ...

