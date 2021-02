Inviata di Strscia contro gli abusivi | Aggrediti con pugno in faccia

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Novella Toloni L'era nella Capitale per proseguire l'inchiesta sul blocco degli sfratti quando due individui hanno aggredito la troupe, distruggendo le telecamere Dopo Vittorio Brumotti, un altro popolare volto di Striscia la notizia è stato aggredito. Si tratta di Rajae Bezzaz, assalita insieme alla sua troupe in via Tiburtina a Roma mentre filmava un nuovo capitolo dell'inchiesta sul blocco degli sfratti e morosità. Quello che ha visto protagonista Rajae è l'ennesimo episodio di violenza scatenatosi in seguito all'operato di Striscia la Notizia. Negli scorsi giorni erano stati Vittorio Brumotti e i suoi due operatori a finire vittime della violenza inaudita di alcuni spacciatori. Calci, pugni e minacce in pieno giorno nel centro di Brescia. Un'azione feroce che solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine non è finita nel peggiore dei ...