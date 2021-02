In piena pandemia e crisi la Giunta sarda si inventa i funerali 'solenni' per alcune tipologie di politici e dirigenti (Di lunedì 22 febbraio 2021) Una delibera che fa molto imbarazzo visto non solo il contenuto ma il momento in cui è stata pensata e approvata. Non ci saranno d'ora in poi solo i funerali di Stato, ma anche quelli solenni della ... Leggi su globalist (Di lunedì 22 febbraio 2021) Una delibera che fa molto imbarazzo visto non solo il contenuto ma il momento in cui è stata pensata e approvata. Non ci saranno d'ora in poi solo idi Stato, ma anche quellidella ...

TizianaFerrario : Ma sulla base di quali dati scientifici #Salvini chiede in piena pandemia cambio dei tecnici CTS solo perché annunc… - matteograndi : Ma la disinvoltura con cui una politica propugna false informazioni senza uno straccio di fondamento scientifico è… - zazoomblog : In piena pandemia e crisi la Giunta sarda si inventa i funerali solenni per alcune tipologie di politici e dirigent… - Monia_Merli : In piena #pandemia: <avrà la tosse e il mal di gola per un colpo d' aria>. Dopo un anno. Con la possibilità di f… - libellula58 : @dibellagf Magari anche che in piena pandemia l signora ha dato del criminale a Conte che mi sembra abbastanza verg… -