In Italia ECG e pressione sanguigna sui Samsung Galaxy Watch 3 e Active 2 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ecco arrivare anche in Italia l’app Health Monitor, l’applicazione che permette di effettuare la misurazione della pressione sanguigna e di effettuare un elettrocardiogramma a bordo dei Samsung Galaxy Watch 3 e Active 2. Sapevamo che questo giorno sarebbe arrivato, di cui siamo lieti di darvi quest’oggi l’ufficialità assoluta. Come riportato da ‘SamMobile‘, le funzioni erano state distribuite l’estate scorsa nell’ambito dei due smartWatch del colosso di Seul, anche se solo nel mercato coreano (erano attese le certificazioni necessari per l’impiego in altri mercati). Samsung Health Monitor ha ricevuto la certificazione CE a dicembre, e risulta essere finalmente disponibile in 28 Paesi europei, compresa ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ecco arrivare anche inl’app Health Monitor, l’applicazione che permette di effettuare la misurazione dellae di effettuare un elettrocardiogramma a bordo dei3 e2. Sapevamo che questo giorno sarebbe arrivato, di cui siamo lieti di darvi quest’oggi l’ufficialità assoluta. Come riportato da ‘SamMobile‘, le funzioni erano state distribuite l’estate scorsa nell’ambito dei due smartdel colosso di Seul, anche se solo nel mercato coreano (erano attese le certificazioni necessari per l’impiego in altri mercati).Health Monitor ha ricevuto la certificazione CE a dicembre, e risulta essere finalmente disponibile in 28 Paesi europei, compresa ...

PHONETHRONE2012 : Samsung Galaxy Watch 3 e Active 2: ECG e pressione arteriosa da oggi anche in Italia: Samsung Health Monitor ha ric… - HDblog : Samsung Galaxy Watch 3 e Active 2: ECG e pressione arteriosa da oggi anche in Italia - gigibeltrame : Samsung Galaxy Watch 3 e Active 2: ECG e pressione arteriosa da oggi anche in Italia #digilosofia… - TuttoTechNet : Arriva in Italia il supporto all’ECG e non solo per questi wearable di Samsung - TuttoAndroid : Arriva in Italia il supporto all’ECG e non solo per questi wearable di Samsung -