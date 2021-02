Ilva, il progetto a emissioni zero Danieli-Saipem-Leonardo pronte (Di lunedì 22 febbraio 2021) A Taranto produrre acciaio a “CO2 zero” per si può. Chissà se, mentre il dossier ex Ilva è ripiombato nell’incertezza, il neo ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti sa che il team dell’”acciaio verde”, quella produzione siderurgica green che l’azionista pubblico intendeva oltretutto portare in Puglia con Invitalia nel piano per la transizione ecologica dell’impianto, è già stato costituito addirittura da tre eccellenze italiane: una privata Danieli, società del settore che realizza il 96% del proprio fatturato all’estero, quotata in Borsa e controllata dall’omonima famiglia friulana e due grandi partecipate pubbliche, Saipem e Leonardo. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 22 febbraio 2021) A Taranto produrre acciaio a “CO2” per si può. Chissà se, mentre il dossier exè ripiombato nell’incertezza, il neo ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti sa che il team dell’”acciaio verde”, quella produzione siderurgica green che l’azionista pubblico intendeva oltretutto portare in Puglia con Invitalia nel piano per la transizione ecologica dell’impianto, è già stato costituito addirittura da tre eccellenze italiane: una privata, società del settore che realizza il 96% del proprio fatturato all’estero, quotata in Borsa e controllata dall’omonima famiglia friulana e due grandi partecipate pubbliche,. Segui su affaritaliani.it

