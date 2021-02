Governo: solo Fdi, Fi e Articolo 1 crescono, tutti partiti in calo o stazionari (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos) – Nelle intenzioni di voto tutti i partiti perdono consensi o restano stazionari, tranne Fdi, Fi e Articolo 1. Lo rileva un sondaggio Swg per il Tg La7. La Lega, pur confermandosi al primo posto, si attesta al 23,1%, con un calo dello 0,4. Meno 0,5 per il Pd, che fa registrare il 18,3. Dopo Fratelli d’Italia al 17,5, con un più 1,3, segue il Movimento 5 stelle, stazionario al 15,4. Forza Italia al 7,5, con un più 0,6, quindi Azione al 3,9, meno 0,4; Italia viva 2,6, meno 0,5; Sinistra italiana ferma al 2,5; Più Europa all’1,9, in calo dello 0,2; Verdi stazionari all’1,8, Articolo 1 al’1,8 con un incremento dello 0,3. Altri partiti vengono dati al 3,7, con un meno 0,2, crescono ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos) – Nelle intenzioni di votoperdono consensi o restano, tranne Fdi, Fi e1. Lo rileva un sondaggio Swg per il Tg La7. La Lega, pur confermandosi al primo posto, si attesta al 23,1%, con undello 0,4. Meno 0,5 per il Pd, che fa registrare il 18,3. Dopo Fratelli d’Italia al 17,5, con un più 1,3, segue il Movimento 5 stelle,o al 15,4. Forza Italia al 7,5, con un più 0,6, quindi Azione al 3,9, meno 0,4; Italia viva 2,6, meno 0,5; Sinistra italiana ferma al 2,5; Più Europa all’1,9, indello 0,2; Verdiall’1,8,1 al’1,8 con un incremento dello 0,3. Altrivengono dati al 3,7, con un meno 0,2,...

