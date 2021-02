Gli arresti domiciliari non sono serviti: uccide la moglie con un accetta (Di lunedì 22 febbraio 2021) Lorenzo Cattoni era già agli arresti domiciliari, ma questo non ha fermato la sua furia omicida: ha ucciso l’ex compagna. Ha ucciso l’ex compagna a colpi di accetta, tentando poi il suicidio. Lorenzo Cattoni è un’imprenditore di 39 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine per atti di violenza verso l’ex compagna, Deborah Saltori di 42 anni. La violenza domestica veniva perpetrata sulla donna e sui suoi 4 figli, tutti minorenni, dei quali 3 avuti in una precedente relazione. L’uomo la vessava e la minacciava costantemente, fino a che ha compiuto il gesto estremo, uccidendola nella campagna dove questi lavorava a Cortesano, in zona Maso Saracini. Qui l’avrebbe colpita violentemente con un’accetta ripetutamente, fino a reciderle la carotide e successivamente tentare di ... Leggi su chenews (Di lunedì 22 febbraio 2021) Lorenzo Cattoni era già agli, ma questo non ha fermato la sua furia omicida: ha ucciso l’ex compagna. Ha ucciso l’ex compagna a colpi di, tentando poi il suicidio. Lorenzo Cattoni è un’imprenditore di 39 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine per atti di violenza verso l’ex compagna, Deborah Saltori di 42 anni. La violenza domestica veniva perpetrata sulla donna e sui suoi 4 figli, tutti minorenni, dei quali 3 avuti in una precedente relazione. L’uomo la vessava e la minacciava costantemente, fino a che ha compiuto il gesto estremo,ndola nella campagna dove questi lavorava a Cortesano, in zona Maso Saracini. Qui l’avrebbe colpita violentemente con un’ripetutamente, fino a reciderle la carotide e successivamente tentare di ...

fanpage : Gli anziani vivevano in uno stato di costante paura - dandolos12 : @BenedettaFrucci Sì, stessa sostanza però. Non perdiamoci nelle pieghe del diritto insegnato alle medie. Prorogati… - TeleradioNews : Caserta. Scandalo ASL: si schernisce il presidente del Consiglio regionale Oliviero del PD - - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Omegnese viola gli arresti domiciliari e finisce in carcere - vco24news : Omegnese viola gli arresti domiciliari e finisce in carcere -