“Fannullone e maiale” | allontanata dalla professione maestra d’asilo che aggrediva bambini

Ultime Notizie dalla rete : Fannullone maiale

l'Immediato

Le frasi proferite dalla donna ed ascoltate dai Carabinieri nei filmati sono agghiaccianti: "?", "pazzo", "cretino", "scimunita", "cretina patentata", "deficiente", "animale", "...Le frasi proferite dalla donna ed ascoltate dai Carabinieri nei filmati sono agghiaccianti: "?", "pazzo", "cretino", "scimunita", "cretina patentata", "deficiente", "animale", "...“Ti do due schiaffoni che ti faccio volare stamattina” e “Non ce la fai a stare col culetto sulla sedia, ti faccio una faccia che non puoi vedere”. Sono alcune delle minacce con cui una maestra di 47 ...I carabinieri eseguono misura interdittiva. Per la donna scatta il divieto temporaneo di esercitare la professione di insegnante e di educatore socio pedagogico per la durata di 12 mesi ...