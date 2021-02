Elezioni FIGC, Gravina confermato presidente quadriennio 2021-24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Gabriele Gravina è stato confermato presidente della Federcalcio per il quadriennio 2021-24, al termine dell`Assemblea elettiva della FIGC che si è svolta all`hotel Rome Cavalieri A Waldorf Astoria. In carica dal 22 ottobre 2018, Gravina ha superato il presidente della LND Cosimo Sibilia, suo sfidante, ottenendo il 73,45 per cento delle preferenze. Alle 14.05, alla chiusura dell`accreditamento, erano presenti 266 delegati sui 276 aventi diritto."E ora può cominciare il secondo tempo della partita". Così Gabriele Gravina nelle sue prime parole da presidente riconfermato. E ancora, riferendosi alla ripartenza e al futuro: "Non potevamo fermarci, non dovevamo fermarci, non ci fermeremo". ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 22 febbraio 2021) Gabrieleè statodella Federcalcio per il-24, al termine dell`Assemblea elettiva dellache si è svolta all`hotel Rome Cavalieri A Waldorf Astoria. In carica dal 22 ottobre 2018,ha superato ildella LND Cosimo Sibilia, suo sfidante, ottenendo il 73,45 per cento delle preferenze. Alle 14.05, alla chiusura dell`accreditamento, erano presenti 266 delegati sui 276 aventi diritto."E ora può cominciare il secondo tempo della partita". Così Gabrielenelle sue prime parole dari. E ancora, riferendosi alla ripartenza e al futuro: "Non potevamo fermarci, non dovevamo fermarci, non ci fermeremo". ...

