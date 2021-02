Edgar Wright: dirigerà The Running Man (Di lunedì 22 febbraio 2021) Deadline afferma che il filmaker Edgar Wright dietro Baby Driver ha siglato un accordo con la Paramount Pictures per portare sul grande schermo The Running Man (L’uomo in fuga), romanzo di Stephen King del 1982 che l’autore ha pubblicato, per la prima volta, con lo pseudonimo di Richard Bachman. A qundo risale il precedente? Nel 1987 L’implacabile, con Arnold Schwarzenegger, portava al cinema l’undicesimo romanzo di Stephen King, “The Running Man” (da noi “L’uomo in fuga”) pubblicato cinque anni prima con lo pseudonimo di Richard Bachman. (Edgar Wright) Cast tecnico Il nuovo film diretto da Edgar Wright, però, non sarà una sorta di remake del film del 1987 L’Implacabile di Paul Michael Glaser, sarà un adattamento più fedele del libro di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 22 febbraio 2021) Deadline afferma che il filmakerdietro Baby Driver ha siglato un accordo con la Paramount Pictures per portare sul grande schermo TheMan (L’uomo in fuga), romanzo di Stephen King del 1982 che l’autore ha pubblicato, per la prima volta, con lo pseudonimo di Richard Bachman. A qundo risale il precedente? Nel 1987 L’implacabile, con Arnold Schwarzenegger, portava al cinema l’undicesimo romanzo di Stephen King, “TheMan” (da noi “L’uomo in fuga”) pubblicato cinque anni prima con lo pseudonimo di Richard Bachman. () Cast tecnico Il nuovo film diretto da, però, non sarà una sorta di remake del film del 1987 L’Implacabile di Paul Michael Glaser, sarà un adattamento più fedele del libro di ...

zazoomblog : L’uomo in fuga: Edgar Wright regista del nuovo adattamento - #L’uomo #fuga: #Edgar #Wright #regista… - zazoomblog : L’uomo in fuga: Edgar Wright regista del nuovo adattamento - #L’uomo #fuga: #Edgar #Wright #regista - tuttoteKit : L'uomo in fuga: Edgar Wright regista del nuovo adattamento #EdgarWright #LuomoInFuga #tuttotek - marcocatalini2 : Edgar Wright dirigerà L’uomo in fuga, tratto dal romanzo di Stephen King - badtasteit : La lista di film inglesi che Edgar Wright e Quentin Tarantino hanno consigliato a #MartinScorsese -