Ecobonus 110% Cosmart Hub | diploma Isfoa per Igino Carlomagno

Stefano Masullo, magnifico rettore Università Isfoa ha inaugurato il nuovo anno conferendo, venerdì 8 gennaio 2021, i Diplomi di Tecnico. I titoli sono rilasciati dalla Facoltà Isfoa di Scienze Aziendali in Tecnica Industriale e Commerciale. Essi contemplano la specializzazione in Agevolazione per la Riqualificazione Energetica. A ricevere i Diplomi i primi otto discenti che hanno concluso con successo e profitto il percorso accademico di formazione strutturato in collaborazione con Sicurcond srl e Cosmart srl. Essi conseguono così la qualifica professionale – unica in Italia – di Property&Building Advisor –Consulente Esperto Ecobonus 110%. Il percorso accademico di formazione Isfoa-Sicurcond srl-Cosmart srl realizza il primo ed unico Hub in Italia dedicato ...

