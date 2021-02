Dividendi giù del 12 | 2% nel 2020 Cauto ottimismo per quest’anno

(Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) – Ilverrà ricordato per la pandemia di Covid-19 e per i suoi pesanti impatti sull’economia e sulla finanza, che hanno portato inevitabilmente ad un taglio deia livello globale, anche per le sollecitazioni delle autorità monetarie e di vigilanza, che ad esempio hanno imposto alle banche di non dar corso alla distribuzione deiin via cautelativa. Le dimensioni di questo taglio, a livello globale, sono sintetizzate dall’ultima edizione del Janus Henderson Global Dividend Index, da cui emerge che la pandemia ha ridotto idi 220 miliardi di dollari, anche se la flessione è stata meno grave di quanto si temesse. Complessivamente le distribuzioni sono diminuite del 12,2% a 1.260 miliardi di dollari, pari a un calo sottostante del 10,5%, ma il quarto trimestre si è rivelato ...

Ultime Notizie dalla rete : Dividendi giù

GLI USA BATTONO "THE OLD CONTINENT" A livello geografico, in Nord America ihanno evidenziato un'ottima tenuta, raggiungendo un nuovo record. I tagli aisono stati più pronunciati ...In Asia, l'Australia è stata la più colpita per via della sua notevole dipendenza daibancari, che sono stati limitati dalle autorità di vigilanza fino a dicembre. Insieme al Canada, la ...