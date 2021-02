Covid in Campania, schizza il tasso di contagio: in aumento anche i ricoveri (Di lunedì 22 febbraio 2021) Curva dei contagi in calo in Campania ma anche meno tamponi. Sono infatti 1.202, di cui 75 sintomatici, i nuovi positivi al Covid rilevati su 11.097 tamponi processati. A comunicarlo è l’Unità di Crisi della Regione. Il calo dei test nei giorni festivi come al solito fa impennare il tasso di incidenza, dal momento che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Curva dei contagi in calo inmameno tamponi. Sono infatti 1.202, di cui 75 sintomatici, i nuovi positivi alrilevati su 11.097 tamponi processati. A comunicarlo è l’Unità di Crisi della Regione. Il calo dei test nei giorni festivi come al solito fa impennare ildi incidenza, dal momento che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

