Congo, morto in un attentato l'ambasciatore italiano e un carabiniere (Di lunedì 22 febbraio 2021) A Goma, nella Repubblica Democratica del Congo, si è verificato un attacco ai danni della vettura dove si trovava l'ambasciatore italiano Luca Attanasio: il nostro diplomatico è deceduto poco dopo in ...

