Bufala secondo cui Coca-Cola regala mascherine FFP2: l’azienda conferma (Di lunedì 22 febbraio 2021) Coca-Cola regala mascherine FFP2 per dare il proprio contributo contro la diffusione del Covid. Questa la Bufala che cirCola da alcuni giorni a questa parte, grazie ad una catena che ha preso piede soprattutto su Facebook e WhatsApp. Ne abbiamo parlato già la scorsa settimana, nel tentativo di limitare il numero di utenti potenzialmente vittime di questa truffa. Oggi 22 febbraio posso tornare sulla vicenda, considerando il fatto che è appena pervenuto un contributo ufficiale direttamente dall’azienda. Coca-Cola regala mascherine FFP2: replica ufficiale sulla Bufala Qualcuno pensa dunque che Coca-Cola ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021)per dare il proprio contributo contro la diffusione del Covid. Questa lache cirda alcuni giorni a questa parte, grazie ad una catena che ha preso piede soprattutto su Facebook e WhatsApp. Ne abbiamo parlato già la scorsa settimana, nel tentativo di limitare il numero di utenti potenzialmente vittime di questa truffa. Oggi 22 febbraio posso tornare sulla vicenda, considerando il fatto che è appena pervenuto un contributo ufficiale direttamente dal: replica ufficiale sullaQualcuno pensa dunque che...

