Brescia, possibile fine dell’era Cellino: spunta Ghirardi (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sabato la sconfitta contro la Cremonese, ma per il Brescia potrebbe esserci ulteriore aria di tempesta. Infatti, secondo quanto riportato da Goal che cita Tuttosport, nel destino delle Rondinelle potrebbe esserci un cambio di vertice. Massimo Cellino non sarebbe più figura gradita, tanto che persino dal Comune si starebbero muovendo per favorire la cessione della società.Da quanto si apprende, ci sarebbero tre possibili piste percorribili. La prima porterebbe all'imprenditore Giuseppe Pasini, proprietario della Feralpisalò che sogna la promozione in Serie B; la seconda ad un fondo australiano; la terza all'ex presidente del Parma Tommaso Ghirardi, ex proprietario che lasciò il club nel 2014 poco prima del fallimento e della ripartenza dai dilettanti. Proprio l'ex patron avrebbe già sondato il terreno per tornare in corsa nel mondo del ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sabato la sconfitta contro la Cremonese, ma per ilpotrebbe esserci ulteriore aria di tempesta. Infatti, secondo quanto riportato da Goal che cita Tuttosport, nel destino delle Rondinelle potrebbe esserci un cambio di vertice. Massimonon sarebbe più figura gradita, tanto che persino dal Comune si starebbero muovendo per favorire la cessione della società.Da quanto si apprende, ci sarebbero tre possibili piste percorribili. La prima porterebbe all'imprenditore Giuseppe Pasini, proprietario della Feralpisalò che sogna la promozione in Serie B; la seconda ad un fondo australiano; la terza all'ex presidente del Parma Tommaso, ex proprietario che lasciò il club nel 2014 poco prima del fallimento e della ripartenza dai dilettanti. Proprio l'ex patron avrebbe già sondato il terreno per tornare in corsa nel mondo del ...

