ATP Montpellier 2021, i risultati del 22 febbraio. Avanzano Ugo Humbert, Lorenzo Sonego e Sebastian Korda (Di lunedì 22 febbraio 2021) Oggi, lunedì 22 febbraio, è scattato il primo turno del torneo ATP Montpellier 2021 di tennis, di categoria 250, che verrà completato mercoledì 24. Oltre alle prime quattro teste di serie, che usufruiscono di un bye al primo turno, infatti, altri tre atleti oggi sono passati agli ottavi. Il numero 7 del seeding, Lorenzo Sonego, impiega tre set per superare la wild card transalpina Hugo Gaston, battuto per 6-3 6-7 (7) 6-1: per lui agli ottavi lo statunitense Sebastian Korda, che a sorpresa supera il transalpino Jo-Wilfried Tsonga con un netto 6-4 6-2. La testa di serie numero 6, il francese Ugo Humbert, infine, batte lo slovacco Norbert Gombos con il punteggio di 6-3 7-6 (3).

