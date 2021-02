Antitrust sanziona Flixbus e Grimaldi per pratica scorretta (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’Antitrust ha sanzionato Flixbus con una multa di complessivi 1,5 milioni di euro per pratiche scorrette, relative alla vendita di biglietti durante i periodi soggetti a restrizioni. In particolare viene commiata una sanzione di 900mila euro per aver consentito attraverso i propri canali di vendita on line (sito internet aziendale e App) l’acquisto di biglietti di viaggio anche nei giorni immediatamente successivi all’entrata in vigore dei vari decreti governativi di limitazione alla circolazione ed una multa da 600mila euro per la inadeguata assistenza post-vendita prestata ai passeggeri colpiti dalle cancellazioni dei viaggi. L’autorità ha poi diffidato Flixbus dal continuare tali pratiche, fissando il termine di sessanta giorni per conoscere le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida Sempre ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’hatocon una multa di complessivi 1,5 milioni di euro per pratiche scorrette, relative alla vendita di biglietti durante i periodi soggetti a restrizioni. In particolare viene commiata una sanzione di 900mila euro per aver consentito attraverso i propri canali di vendita on line (sito internet aziendale e App) l’acquisto di biglietti di viaggio anche nei giorni immediatamente successivi all’entrata in vigore dei vari decreti governativi di limitazione alla circolazione ed una multa da 600mila euro per la inadeguata assistenza post-vendita prestata ai passeggeri colpiti dalle cancellazioni dei viaggi. L’autorità ha poi diffidatodal continuare tali pratiche, fissando il termine di sessanta giorni per conoscere le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida Sempre ...

