Alba Parietti | la dolorosa confessione | “Vittima di stalking”

(Di martedì 23 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha confessato un evento doloroso appena accaduto. Scopriamo insieme cos’è successo alla celebre showgirl italiana.questa sera in seconda serata su Cine 34, sarà protagonista del film “Bye Bye Bye”, diretto da Enrico Oldoini. Nel cast vediamo accanto al celebre personaggio televisivo attori quali: Luca Barbareschi, Carol Alt, Brigitte Nielsen, Jason

trash_italiano : Ho bisogno della docu-fiction in cui Alba Parietti ruba il posto a tavola a MTR. #noneladurso - panelelasalame : Io comunque adesso apro una pagina ig 'le risposte su ig di Alba Parietti.' perché la venero cazzo??? - tmauretto : RT @Manuel_Real_Off: Alba Parietti confirmed #gfvip - pizzaandbeer_ : RT @Manuel_Real_Off: Alba Parietti confirmed #gfvip - Frapsfraps : Comunque vorrei troppo Alba Parietti alla conduzione del GF VIP 6 #GFVIP #tzvip #sovip -

Ultime Notizie dalla rete : Alba Parietti

TI POT REBB E ANCHE INTERESSARE ">entra al Grande Fratello: l'annuncio spiazza tutti Alfonso Signorini contro Rosalinda Cannavò al Grande Fratello Vip Alfonso ha comunicato a ...Nuova eliminazione TI POT REBB E ANCHE INTERESSARE ">entra al Grande Fratello: l'annuncio spiazza tutti Grande Fratello Vip, riassunto 22 febbraio: eliminazioni e dichiarazioni TI ...Durante la puntata del 19 febbraio scorso, l'ex inquilino della casa ha postato una storia sui social in cui esultava palesemente per il risultato del televoto. Ora ne fornisce le motivazioni ...Attrice, modella, cantante, conduttrice televisiva, famosa in tutta Europa e negli Stati Uniti, è stata sposata con una nota star dell'action ...