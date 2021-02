Vaccinazione sul modello inglese | possibile prima dose per tutti

(Di domenica 21 febbraio 2021) Secondo quanto riportato da La Stampa, il governo starebbe mettendo al vaglio alcune modifiche da apportare al piano vaccinale, scegliendo di utilizzare ildella Gran Bretagna, il quale prevede la somministrazione di una soladel vaccino anglo-svedese persubito. Per le somministrazioni saranno usati aeroporti, stazioni, fiere e grandi parcheggi. Confindustria ha anche proposto l’apertura di fabbriche per vaccinare dipendenti e familiari. Questo cambio di rotta sarebbe stato rafforzato dai nuovi riscontri scientifici. Secondo la rivista scientifica Lancet, infatti, già solo laavrebbe una efficacia tra il 72% e l’80% ed è per tale motivo che è ritenuto assai consigliabile procedere secondo le modalità sopra descritte. Intanto, il governatore del Veneto Luca Zaia ...

Un adulto su tre in Gran Bretagna è stato vaccinato contro il coronavirus. Lo ha detto il ministro della Sanità, Matt Hancock, alla... Scopri di più ...Tra oggi, sabato 20, e lunedì 22 febbraio inizierà in tutta la Puglia la vaccinazione del personale scolastico e dei cittadini over 80 contro il Covid-19.