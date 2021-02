Tragedia nel casertano | un clochard è stato trovato senza vita in strada

(Di domenica 21 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAversa (Ve) – Unprimo disu un marciapiede a pochi passi dall’Arco dell’Annunziata ad Aversa (Caserta). I passanti, notando l’uomo disteso a terra e che non rispondeva, hanno allertato il 118. Giunti sul posto i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Agenzia_Ansa : Tragedia nel #Trevigiano, mamma si suicida lanciandosi dal ponte con il figlio di un anno e mezzo. Lei è morta, il… - pisto_gol : Ormai da anni vedo il Toro, una squadra che mi sta nel cuore per la sua leggenda e tragedia, senza una identità, nè… - nuova_venezia : TRAGEDIA NEL TREVIGIANO / Mamma si lancia dal ponte con il bimbo e muore. Migliorano le condizioni del piccolo, ric… - CorriereAlpi : TRAGEDIA NEL TREVIGIANO / Mamma si lancia dal ponte con il bimbo e muore. Migliorano le condizioni del piccolo, ric… - mattinodipadova : TRAGEDIA NEL TREVIGIANO / Mamma si lancia dal ponte con il bimbo e muore. Migliorano le condizioni del piccolo, ric… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia nel

... operaio 24enne di Sora che lavorava presso la cartiera della piccola frazionefrusinate. ...di Sora che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica della. Il ...Domenica mattina, intorno alle 10.30,sfiorata: dall'edificio al civico 42 si sono ... per mettere in sicurezza un ulteriore un vecchio edificio degradato, da oltre 20 anni,quale negli ...Massa, 21 febbraio 2021 - Tragedia in Toscana, sul versante massese del Monte Tambura, Alpi Apuane. Un escursionista di 45 anni, B.M., di Massa, è morto mentre stava percorrendo un sentiero con gli am ...Massa, 21 febbraio 2021 - Tragedia in Toscana, sul versante massese del Monte Tambura. Un escursionista di 45 anni, B.M., di Massa, è morto mentre stava percorrendo un sentiero con gli amici. Un'escur ...