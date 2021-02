Roma, anziano perde il controllo e si schianta contro 2 auto: grave 77enne (Di domenica 21 febbraio 2021) grave incidente nella tarda serata di ieri in via Livorno, nei pressi di piazza Bologna, a Roma. Intorno alle 22 un uomo italiano di 77 anni ha perso il controllo della propria auto e si è schiantato contro due vetture per poi finire ribaltato. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, una squadra dei vigili del fuoco e un’ambulanza del 118, che ha trasportato l’anziano presso l’ospedale S.Giovanni in codice rosso. Gli agenti della Polizia Locale sono stati impegnati fino alle prime ore di questa mattina nella chiusura dell’area per consentire la pulizia della via e il ripristino delle condizioni di sicurezza. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 21 febbraio 2021)incidente nella tarda serata di ieri in via Livorno, nei pressi di piazza Bologna, a. Intorno alle 22 un uomo italiano di 77 anni ha perso ildella propriae si ètodue vetture per poi finire ribaltato. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Locale diCapitale, una squadra dei vigili del fuoco e un’ambulanza del 118, che ha trasportato l’presso l’ospedale S.Giovanni in codice rosso. Gli agenti della Polizia Locale sono stati impegnati fino alle prime ore di questa mattina nella chiusura dell’area per consentire la pulizia della via e il ripristino delle condizioni di sicurezza. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Roma, anziano perde il controllo e si schianta contro 2 auto: grave 77enne - Franc_Pon : Lezione di vita a Roma. Fra i miei tanti lavori, ci fu pure l'imbianchino. Ero giovane e un po' sconsolato. Un col… - rscano : Lazio. Anziano di Roma over 75 deve fare visita cardiologica. Per procedure INPS invalidità deve farla in struttura… - mauriziosgh : RT @tbuccico69: Parcheggi creativi e quindi per i pedoni tocca andare sulla strada, via Trionfale 6569 circa, rischiando la vita, poi se ha… - Antincivili : RT @tbuccico69: Parcheggi creativi e quindi per i pedoni tocca andare sulla strada, via Trionfale 6569 circa, rischiando la vita, poi se ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma anziano Masina, che spirito Giulietta ...che vedeva ogni film prima del pubblico e operava tagli aggiuntivi a quelli già operati a Roma da ... con gli ultimi film, e con la conoscenza diretta di un Federico ormai anziano e triste, e presto ...

Storia di Nonna Rosina, la nonna che costava troppo uccisa dalla famiglia Nella vicenda inoltre, sembra essere coinvolto anche l'anziano marito di Rosina, Enrico, 79 anni . L'intento dei due accusati sembrava infatti quello di far ricadere la colpa sul padre/nonno (dopo ...

Roma, anziano perde il controllo e si schianta contro 2 auto: grave 77enne Il Corriere della Città Serve un esame di coscienza dopo un anno di Covid Le tragedie epocali come il Covid sono sempre il detonatore dei guasti delle situazioni precedenti. Da anni gli istituti di previdenza sono in crisi perché la popolazione vive più a lungo, soprattutto ...

Roma. Papa Francesco a sorpresa visita la poetessa Bruck, sopravvissuta alla Shoà Francesco va a casa della scrittrice, che di recente aveva narrato all'Osservatore Romano la propria deportazione. Per tutta la vita Bruck ha raccontato, come aveva promesso ai compagni di prigionia ...

...che vedeva ogni film prima del pubblico e operava tagli aggiuntivi a quelli già operati ada ... con gli ultimi film, e con la conoscenza diretta di un Federico ormaie triste, e presto ...Nella vicenda inoltre, sembra essere coinvolto anche l'marito di Rosina, Enrico, 79 anni . L'intento dei due accusati sembrava infatti quello di far ricadere la colpa sul padre/nonno (dopo ...Le tragedie epocali come il Covid sono sempre il detonatore dei guasti delle situazioni precedenti. Da anni gli istituti di previdenza sono in crisi perché la popolazione vive più a lungo, soprattutto ...Francesco va a casa della scrittrice, che di recente aveva narrato all'Osservatore Romano la propria deportazione. Per tutta la vita Bruck ha raccontato, come aveva promesso ai compagni di prigionia ...