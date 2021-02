Pagelle Atalanta Napoli 4-2 | Muriel show | Osimhen un fantasma VOTI

(Di domenica 21 febbraio 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 23ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:FLOP:: Gollini 6; Toloi 6, Romero 7, Djmsiti 6; Maehle 6,5 (89? Sutalo s.v.), De Roon 6, Freuler 6 (78? Pasalic s.v.), Gosens 7; Pessina 7 (83? Palomino s.v.);8 (83? Miranchuk s.v.), Zapata 7 (89? Malinovskyi s.v.).: Meret 6; Di Lorenzo 5, Rrahmani 5,5, Maksimovic 5 (77? Koulibaly 5), Mario Rui 5,5 (77? Ghoulam s.v.); Fabiàn 5, Bakayoko 5; Politano 6,5, Zielinski 6,5 (83? ...

apetrazzuolo : PAGELLE NM - Atalanta-Napoli, i voti di Petrazzuolo: 'Sempre più giù' - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: proviamo a dare i voti dopo questo #AtalantaNapoli: Giovanni #DiLorenzo, Victor #Osimhen, Piotr #Zielinski, Matteo #Polita… - claudioruss : proviamo a dare i voti dopo questo #AtalantaNapoli: Giovanni #DiLorenzo, Victor #Osimhen, Piotr #Zielinski, Matteo… - GoalItalia : MATCH REPORT - #AtalantaNapoli 4-2: Muriel show, la Dea mantiene il proprio posto tra le prime quattro ? - GoldelNapoli : Atalanta-Napoli, le pagelle -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Atalanta

Calcio News 24

Non penso ancora all', è fortissima lo sappiamo: il focus è sulle prossime due, che ci ... Le: Romagnoli male, Lautaro giustiziere Insomma, la squadra lo segue e i risultati arrivano. ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 23ª giornata di Serie A 2020/21:...Le pagelle di Atalanta-Napoli 4-2 con i voti e il tabellino del match del Gewiss Stadium valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2020/2021. Succede tutto nel secondo tempo ...Atalanta e Napoli si affrontano nel match delle 18 al Gewiss Stadium, in un match molto importante in ottica Champions ...