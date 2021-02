Non è la D'Urso, Clizia Incorvaia e la verità sul tradimento a Sarcina: «Sono stata male, mi insultavano per strada» (Di lunedì 22 febbraio 2021) Non è la D'Urso, Clizia Incorvaia e la verità sul tradimento a Sarcina: «Sono stata male, mi insultavano per strada». Ad un anno di distanza dall'uscita dal... Leggi su leggo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Non è la D'e lasul: «, miper». Ad un anno di distanza dall'uscita dal...

Martina95190659 : RT @doluccia16: Casalino è in tour promozionale di se stesso? Ogni giorno, più di una volta al giorno, è in tv. Sabato a Verissimo, ieri a… - maryrita52 : #gfvip di suo fratello GIANNI (per parte di madre)che leiha cancellato dalla sua vita,Alfonso l'ha tutelata.invece… - FcaPitti : RT @SereDomenici: Barbara D'Urso, insiste: 'Noi vogliamo essere vaccinati!' Noi è inteso tutti noi. Io personalmente non le ho dato il perm… - Marcellogus : @adolfo_urso @FratellidItalia e se mettiamo in conto che in questo sondaggio non ci sono gli insulti a Giorgia ed i… - angelopaoletti3 : @_zaynshugx @PGaruffi Non seguo la D'Urso...ho solo allegato ciò che era stato pubblicato... Non mi pare abbia fatt… -