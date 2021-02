Mammola | muore centauro nello scontro con un' auto Due i feriti

(Di domenica 21 febbraio 2021) È di un morto e dueil bilancio di un incidente stradale avvenuto questa sera in prossimità dello svincolo di. Per cause in corso di accertamento, in prossimità della strada che accede...

È di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa sera in prossimità dello svincolo di Mammola. Per cause in corso di accertamento, in prossimità della strada che accede al paese, una moto ha impattato contro un'autovettura. Nello scontro il conducente del mezzo a due ruote, un ...