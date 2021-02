Incidente Cossu: condizioni stabili, diverse fratture e problemi alla milza (Di domenica 21 febbraio 2021) Sta ancora male, ma dovrebbe farcela. Sono stabili le condizioni di Andrea Cossu. L’ex centrocampista del Cagliari è ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu, dopo il grave Incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto nella giornata di ieri lungo la statale 554 nell’hinterland di Cagliari. I medici mantengono ancora la prognosi riservata e hanno avviato oggi ulteriori accertamenti clinici, ma al momento non sembrano previsti interventi chirurgici. Oggi sarà sottoposto a un’altra Tac dopo quella di ieri sera che ha messo in luce fratture, trauma toracico e problemi alla milza. Proseguono intanto anche gli accertamenti della polizia municipale di Selargius, intervenuta sul posto subito dopo l’Incidente. La ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 febbraio 2021) Sta ancora male, ma dovrebbe farcela. Sonoledi Andrea. L’ex centrocampista del Cagliari è ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu, dopo il gravestradale nel quale è rimasto coinvolto nella giornata di ieri lungo la statale 554 nell’hinterland di Cagliari. I medici mantengono ancora la prognosi riservata e hanno avviato oggi ulteriori accertamenti clinici, ma al momento non sembrano previsti interventi chirurgici. Oggi sarà sottoposto a un’altra Tac dopo quella di ieri sera che ha messo in luce, trauma toracico e. Proseguono intanto anche gli accertamenti della polizia municipale di Selargius, intervenuta sul posto subito dopo l’. La ...

