I probiviri M5S avviano le procedure di espulsione dei dissidenti. Verifiche su tutti i parlamentari 5S non in regola con le rendicontazioni. Di Battista: "Non sto capitanando correnti o scissioni" (Di domenica 21 febbraio 2021) "Il Collegio dei probiviri, convocato nella riunione odierna, ha deciso a maggioranza dei suoi componenti di applicare quanto automaticamente previsto dallo Statuto in caso di espulsione dal gruppo parlamentare e procederà già da oggi con l'apertura dei procedimenti nei confronti dei parlamentari a cui è stata comunicata l'espulsione, da parte dei capigruppo di Camera e Senato, in seguito al voto di fiducia sul governo degli scorsi giorni. Contestualmente inizierà una fase di attenta verifica su tutti i portavoce non in regola con le rendicontazioni, procedendo fin da oggi con le prime aperture di procedimento per i più ritardatari". E' quanto ha comunicato in una nota il Collegio dei probiviri del Movimento Cinque Stelle.

