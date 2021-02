GF Vip Stefania Orlando, il marito Simone Gianlorenzi insultato sbotta: “Un circo!” (Di domenica 21 febbraio 2021) Il marito di Stefania Orlando contro i detrattori Dalla scorsa puntata del Grande Fratello Vip 5 il pubblico ha avuto modo di votare tra Giulia Salemi e Stefania Orlando chi mandare a casa. Dopo il problema dei voti bloccati per dei problemi tecnici, sul web si è scatenata una vera e propria polemiche e se se ne sono detti ì di tutti i colori. Tra gli utenti, però, so sono nascosti anche dei leoni da tastiera che, oltre ad accusarsi tra loro, spesso tirano in ballo anche i parenti dei gieffini insultandoli violentemente. Tra i tanti anche il marito della bionda conduttrice. Proprio Simone Gianlorenzi, che dopo l’ultimo insulto gratuito ricevuto sui social network, è sbottato su Twitter. Nello specifico, il musicista ha condiviso degli ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 21 febbraio 2021) Ildicontro i detrattori Dalla scorsa puntata del Grande Fratello Vip 5 il pubblico ha avuto modo di votare tra Giulia Salemi echi mandare a casa. Dopo il problema dei voti bloccati per dei problemi tecnici, sul web si è scatenata una vera e propria polemiche e se se ne sono detti ì di tutti i colori. Tra gli utenti, però, so sono nascosti anche dei leoni da tastiera che, oltre ad accusarsi tra loro, spesso tirano in ballo anche i parenti dei gieffini insultandoli violentemente. Tra i tanti anche ildella bionda conduttrice. Proprio, che dopo l’ultimo insulto gratuito ricevuto sui social network, èto su Twitter. Nello specifico, il musicista ha condiviso degli ...

