Facebook censura l'esercito in Myanmar (Birmania) dopo il golpe e la repressione: chiusa la pagina (Di domenica 21 febbraio 2021) Facebook ha chiuso l'account gestito dall'esercito del Myanmar (ex Birmania) in seguito al colpo di stato e alla repressione della manifestazioni da parte dei militari che ieri ha portato alla morte ... Leggi su leggo (Di domenica 21 febbraio 2021)ha chiuso l'account gestito dall'del(ex) in seguito al colpo di stato e alladella manifestazioni da parte dei militari che ieri ha portato alla morte ...

RRmpinero : RT @Lantidiplomatic: 'Figuriamoci cosa farebbero se, poniamo, il governo italiano chiedesse ad essi di spostare in Italia la loro sede fisc… - Yogaolic : RT @Lantidiplomatic: 'Figuriamoci cosa farebbero se, poniamo, il governo italiano chiedesse ad essi di spostare in Italia la loro sede fisc… - GhitaIacono : RT @Lantidiplomatic: 'Figuriamoci cosa farebbero se, poniamo, il governo italiano chiedesse ad essi di spostare in Italia la loro sede fisc… - marchesaangeli : RT @Lantidiplomatic: 'Figuriamoci cosa farebbero se, poniamo, il governo italiano chiedesse ad essi di spostare in Italia la loro sede fisc… - Lantidiplomatic : 'Figuriamoci cosa farebbero se, poniamo, il governo italiano chiedesse ad essi di spostare in Italia la loro sede f… -