Covid: variante inglese in una scuola del Quartiere Africano (Di domenica 21 febbraio 2021) Uno studente della scuola dell'infanzia e primaria Sinopoli-Ferrini a Roma è risultato positivo alla variante inglese del Coronavirus. La scuola del Quartiere Africano è stata chiusa, a comunicarlo è stata la Dirigente scolastica attraverso una circolare. La decisione è stata presa in seguito alla comunicazione dell'Asl Roma 1. variante inglese nella scuola Sinopoli-Ferrini La scuola Sinopoli-Ferrini è stata chiusa a seguito dell'individuazione di uno studente risultato positivo alla variante inglese del Coronavirus. Il plesso scolastico è stato chiuso attraverso una comunicazione della Dirigente scolastica Annunziata di Rosa. Nella circolare 256 è scritto che «il Plesso ...

