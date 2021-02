Covid, percentuale di contagio stabile in Campania: comunicati 14 decessi (Di domenica 21 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Leggero aumento nella percentuale dei contagi ma il dato resta pressoché stabile in Campania. Si passa dall’8,02% di ieri all’8,18% odierno, dovuto ai 1.658 nuovi positivi riscontrati in Regione a fronte di oltre 20mila tamponi effettuati e processati. Continua a salire il numero delle morti, l’Unità di Crisi ha comunicato altri 14 decessi che portano il totale a 4.120. Sono invece 702 le persone guarite dopo essere rimaste contagiate. Questo, nel dettaglio, il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 1.658 (di cui 215 casi identificati da test antigenici rapidi) di cuiAsintomatici: 1.328Sintomatici: 115* Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolareTamponi del giorno: 20.254 (di cui 3.415 antigenici) Totale positivi: 253.116 (di cui 4.081 ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Leggero aumento nelladei contagi ma il dato resta pressochéin. Si passa dall’8,02% di ieri all’8,18% odierno, dovuto ai 1.658 nuovi positivi riscontrati in Regione a fronte di oltre 20mila tamponi effettuati e processati. Continua a salire il numero delle morti, l’Unità di Crisi ha comunicato altri 14che portano il totale a 4.120. Sono invece 702 le persone guarite dopo essere rimaste contagiate. Questo, nel dettaglio, il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 1.658 (di cui 215 casi identificati da test antigenici rapidi) di cuiAsintomatici: 1.328Sintomatici: 115* Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolareTamponi del giorno: 20.254 (di cui 3.415 antigenici) Totale positivi: 253.116 (di cui 4.081 ...

claudiocornadj : Sarei curioso di sapere se i #palestinesi hanno avuto la stessa percentuale di dosi di vaccino degli #israeliani...… - 68Ocram : RT @Riccardi_FVG: ??#Covid: #Fvg, ancora in calo ricoveri terapie intensive?? Su 3.462 tamponi molecolari sono stati rilevati 219 nuovi con… - Riccardi_FVG : ??#Covid: #Fvg, ancora in calo ricoveri terapie intensive?? Su 3.462 tamponi molecolari sono stati rilevati 219 nuo… - JohnnyRomano16 : @Defra_Enrico @RealEmisKilla Ciao, questo è un esempio riguardante la Francia, dove il coprifuoco è alle 18 e la pe… - vaccinaItalia : #Vaccini anti #COVID19 in Italia, Regioni con minore percentuale di somministrazione rispetto alle dosi consegnate:… -