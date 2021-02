Corvette Racing | possibile ingresso nel WEC

(Di domenica 21 febbraio 2021)viene a correre nel FIA WEC? E’. Secondo alcune indiscrezioni, la scuderia ufficiale di General Motors, che gestisce in pista la C8R nella serie IMSA, potrebbe fare capolino part time nel Mondiale Endurance, iscrivendo almeno una vettura nella GTE-Pro. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali a riguardo, ma un portavoce della squadra interpellato dal sito Sportscar365, ha dichiarato che sono disponibili a dare un supporto alla serie mondiale targata FIA. Il teamè iscritto alla 24 ore di Le Mans, dove farà il suo ritorno dopo averla saltata lo scorso anno.rinuncia a Le Mans A quali gare del WEC potrebbe correre? In attesa dell’annuncio ufficiale, le indiscrezioni che girano parlano della presenza ...

Corvette Racing viene a correre nel FIA WEC? E' possibile. Secondo alcune indiscrezioni, la scuderia ufficiale di General Motors, che gestisce in pista la C8R nella serie IMSA, potrebbe fare capolino ...Gli americani di Corvette Racing sembrano intenzionati a partecipare ai primi due round del WEC 2021, in Portogallo e in Belgio.