Coronavirus | un anno di pandemia Da Codogno ai vaccini CRONISTORIA E NUMERI

fattoquotidiano : UN ANNO DI COVID Un anno fa, l’équipe del laboratorio di Microbiologia del Sacco di Milano individuò il primo caso… - Tg3web : Un anno fa il primo caso di coronavirus a Codogno. Oltre 95mila le vittime nel nostro Paese. Un prezzo altissimo lo… - lucasofri : A Bergamo nessuno sapeva - AvinoLoredana : RT @mrtotalitarismo: Secondo il Jerusalem Post, in Israele il covid ha fatto 1700 morti in più rispetto all'anno precedente - uribss : Un anno fa pubblicavo una storia negli amici stretti con scritto ‘io che decido di non uscire più di casa dopo aver… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus anno

Agenzia ANSA

Ecco la CRONISTORIA di quest: 20 febbraio Emergono i primi casi diin Italia a Codogno in provincia di Lodi. Scoppia subito il focolaio nel centro del Lodigiano con 16 casi. Ma i ...I primi vaccini Pfizer arrivano in Lombardia, all'Ospedale Niguarda di Milano Prima della fine dell', una buona notizia: il 27 dicembre prende il via la campagna vaccinale contro il. ...In Mozambico il numero dei contagiati dal Covid-19 aumenta di giorno in giorno e le strutture sanitarie sono in affanno. Tanto più è importante moltiplicare l'impegno per diffondere la conoscenza dell ...VO (PADOVA) - È stato un "abbraccio a distanza" quello di stamani tra i sindaci di Vo e Codogno, le prime due comunità colpite dai lutti della pandemia da ...