Coronavirus: 968 nuovi casi e 15 decessi in Toscana (Di domenica 21 febbraio 2021) Coronavirus: 953 nuovi casi e 15 decessi in Toscana 20 febbraio 2021 Coronavirus: 924 nuovi casi e 19 decessi in Toscana 19 febbraio 2021 Coronavirus: aumenta la povertà e le prima emergenza resta ... Leggi su firenzetoday (Di domenica 21 febbraio 2021): 953e 15in20 febbraio 2021: 924e 19in19 febbraio 2021: aumenta la povertà e le prima emergenza resta ...

amiatanews : Toscana. Coronavirus: 968 nuovi casi, 14.363 tamponi molecolari, 5.314 tamponi antigenici, +15 decessi, +475 guarig… - 055firenze : Coronavirus, i contagi non frenano: 968 nuovi casi in Toscana e 15 decessi #coronavirus #COVID19… - AskdataCovid : #Coronavirus, rassegna in data: 21 Febbraio 2021 per la regione Toscana. 968 i nuovi casi con 19.677 tamponi effet… - infoitsalute : Coronavirus, Giani: ''In Toscana 968 nuovi casi, tasso positivi al 4,92%'' - infoitsalute : Coronavirus: 968 nuovi casi in Toscana, 14.215 i positivi (+478), 147 in TI, 15 deceduti (2 a Siena) -