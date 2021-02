Convocati Juve-Crotone: Stroppa con due recuperi importanti (Di domenica 21 febbraio 2021) Domani Juve-Crotone chiuderà la ventitreesima giornata di Serie A alle 20.45 allo Stadium. Ecco le ultime tra Convocati e assenze Domani Juventus-Crotone chiuderà la ventitreesima giornata di Serie A alle 20.45 all’Allianz Stadium. La Juventus vorrà certamente riscattare l’ultimo periodo non brillante con tre gare senza vittoria tra Coppa Italia, Serie A e Champions League. Dal canto suo Stroppa vorrà fare l’impresa allo Stadium per dare una spinta ad un campionato fin qui avaro di soddisfazioni con l’ultimo posto in classifica. I Convocati DEL Crotone Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Domanichiuderà la ventitreesima giornata di Serie A alle 20.45 allo Stadium. Ecco le ultime trae assenze Domanintus-chiuderà la ventitreesima giornata di Serie A alle 20.45 all’Allianz Stadium. Lantus vorrà certamente riscattare l’ultimo periodo non brillante con tre gare senza vittoria tra Coppa Italia, Serie A e Champions League. Dal canto suovorrà fare l’impresa allo Stadium per dare una spinta ad un campionato fin qui avaro di soddisfazioni con l’ultimo posto in classifica. IDELLeggi su Calcionews24.com

JuventusFCYouth : #Under23 | Domani #JuveLucchese ?? I convocati ?? - JuventusFCYouth : #Under23 | I convocati per #JuveProVercelli! ?? ?? - CorriereQ : Juve-Crotone, i convocati di Stroppa. Molina recupera - junews24com : Convocati Crotone per la Juve: due assenze importanti per Stroppa - - juventino778 : RT @JuventusFCYouth: #Under23 | Domani #JuveLucchese ?? I convocati ?? -