C’è un video fake di Perseverance su Marte visto più di 25 milioni di volte su Twitter

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 21 febbraio 2021) Poi non ci lamentiamo se arriveranno ondate di complottisti – come per la passeggiata di Neil Armstrong sulla Luna – a sostenere che quello che sta accadendo suè in realtà frutto di una grande operazione complottista portata a termine in uno studio di registrazione di Hollywood top secret. Già, perché oltre 25di persone (ma potrebbero essere molte di più se si considera la condivisione da altri account) hanno creduto che alcune immagini della superficie difossero state riprese in undi, il rover partito il 30 luglio 2020 e arrivato sul pianeta rosso lo scorso 18 febbraio. Le immagini sono state accompagnate da questa didascalia realizzata dall’account che ha contribuito maggiormente alla sua diffusione: «Fermatevi per 26 secondi e ...